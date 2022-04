Calcio: il Fulham torna in Premier League

Londra, 20 apr. – (Adnkronos) – Il Fulham torna in Premier League. Appena un anno dopo l'ultima retrocessione, i Cottagers hanno centrato la promozione con quattro giornate d'anticipo. Decisiva la vittoria contro il Preston nella 43esima giornata della Championship: 3-0 il risultato finale a Craven Cottage con la doppietta di Mitrovic e il gol di Fabio Carvalho.

Per il Fulham, allenato dal portoghese Marco Silva, si tratta della terza promozione in Premier League nelle ultime cinque stagioni. Nei precedenti casi, la formazione inglese è subito retrocessa in Championship, tanto da ricevere il soprannome di "yo-yo team", cioè una squadra che regolarmente, dopo una promozione, retrocede.