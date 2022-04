Calcio: il Milan frena ancora, con il Torino finisce 0-0 e l'Inter è a -2

Torino, 10 apr. – (Adnkronos) – Il Milan frena ancora nella corsa scudetto. Dopo il pari per 0-0 in casa con il Bologna, arriva un altro pareggio a reti bianche a Torino. I rossoneri mantengono la vetta della classifica con 68 punti, 2 in più di Napoli e Inter ma i nerazzurri devono ancora recuperare una partita, in trasferta contro i rossoblù felsinei.

I granata sono invece in undicesima posizione a quota 39.

Il primo tempo è come una lunga, interminabile fase di studio. Nonostante il Milan, come la classifica impone, parta in modo arrembante e tenti già dopo due minuti di far male con Saelemaekers, di rientro tra i titolari, murato però da Zima. Il confronto è estremamente muscolare e intenso e il Torino non vuole essere da meno, ma sono ancora i rossoneri a metà frazione a rendersi pericolosi: è di Calabria, infatti, il primo tiro in porta del match: Berisha è attento.

Dopo mezz’ora ecco anche il Toro in zona Maignan, non impegnato però né da Belotti né da Ricci e dal suo diagonale.

La ripresa comincia un copione simile alla prima parte, tanto che il gran destro di Vojvoda destinato all’incrocio che Maignan deve impegnarsi per disinnescare dopo cinque minuti, sembra più che altro un episodio fortuito nel cuore della battaglia. Al quarto d'ora ci prova Giroud ma un Bremer ancora una volta eccellente, lo ferma.

A metà tempo provvidenziale chiusura di Tomori, dopo un’iniziale dimenticanza, per impedire a Belotti. Alla mezz'ora è invece Tonali a tentare di prendere la situazione in mano, ma Berisha fa buona guardia sul suo mancino. Al posto di Belotti c’è l’ex Pellegri, desideroso di far male e per poco non ci riesce, venendo fermato dal solito, attento Maignan. Gli ultimi sussulti sono un sinistro di Messias, subentrato per lo sbiadito Diaz, e la richiesta di un rigore sempre da parte dell’ex Crotone per un intervento di Bremer che invece è sul pallone.