Modena, 23 apr. – (Adnkronos) – Dopo giornate di attesa, all'ultima giornata arriva l'aritmetica: il Modena vince il girone B di Serie C e viene promosso in Serie B dopo 7 anni. Decisiva per i gialloblù la vittoria per 4-0 in casa contro il Pontedera grazie alle reti di Tremolada, Scarsella (doppietta) e Silvestri.

Inutile il successo della Reggiana per 0-2 in casa del Teramo: a segno Cigarini e Rosafio.