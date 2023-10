Calcio: il Monza vince 1-0 al Mapei Stadium, Colombo stende il Sassuolo

Reggio Emilia, 2 ott. -(Adnkronos) - Il Monza sbanca il Mapei Stadium. I biancorossi battono 1-0 il Sassuolo grazie a una rete di Colombo al 21' della ripresa e grazie a questo successo agganciano in classifica proprio i neroverdi, oltre a Torino e Frosinone al 9° posto in classifica. Il Sa...

Reggio Emilia, 2 ott. -(Adnkronos) – Il Monza sbanca il Mapei Stadium. I biancorossi battono 1-0 il Sassuolo grazie a una rete di Colombo al 21' della ripresa e grazie a questo successo agganciano in classifica proprio i neroverdi, oltre a Torino e Frosinone al 9° posto in classifica. Il Sassuolo si presenta al match con due cambi rispetto all'impresa compiuta contro l'Inter a San Siro: Tressoldi torna titolare in difesa al posto di Viti e Thorstvedt prende il posto di Bajrami sulla trequarti. Un solo cambio per Palladino invece con Pablo Mari al centro della difesa e Izzo inizialmente in panchina.

Inizia forte la squadra di Dionisi che al 6' va vicinissima al gol con Laurienté, abile a superare in dribbling a sinistra Caldirola, ma poi da posizione complicata decide di calciare e Di Gregorio è molto attento a mettere in angolo in uscita. Il Monza risponde al 9' con Ciurria che salta secco Henrique e prova un sinistro a giro sul secondo palo: Consigli mette in angolo. Fase di match favorevole agli ospiti, che sfiorano il vantaggio con Colombo, fermato però in offside dopo che si era comunque divorato la rete del possibile 0-1. Da questo momento i ritmi si abbassano un po' e per vedere una nuova conclusione in porta si deve aspettare il 28', quando Pinamonti dal limite tenta una conclusione, bloccata in due tempi da Di Gregorio.

Il portiere del Monza ingaggia poi un duello personale con Berardi: al 36' si supera e devia in angolo una conclusione con il destro da dentro l'area dell'esterno, mentre al 37' respinge un insidioso mancino dal limite. La chance più ghiotta del primo tempo è anche l'ultima e capita al 44' sul piede di Laurienté, che dopo una ripartenza ben orchestrata da Thorstvedt, riceve da Berardi, stoppa e calcia clamorosamente alto da poco fuori l'area piccola.

Neanche il tempo di iniziare e c'è già una sorpresa: Thorstvedt resta negli spogliatoi, con Bajrami che prende il suo posto. A partire forte però è il Monza che va ad un passo dal gol con Kyriakopoulos che calcia alto a porta praticamente vuota da posizione defilata. Un minuto più tardi è Mota di testa a sfiorare la rete, ma nonostante la vicinanza alla porta l'attaccante dei brianzoli non riesce ad inquadrarla. Il Sassuolo sembra ripetere gli errori di Frosinone e, come in occasione della traversa di Garritano, Henrique perde palla al 55' in area, rischiando di favorire Colombo che calcia a botta sicura, ma trova Tressoldi ad opporsi.

Continua il forcing degli uomini di Palladino con Colombo, bravissimo a smarcarsi in area e a calciare forte incrociato con il sinistro, però Consigli è attento e compie una grande parata. Alla fine il gol arriva e porta la firma proprio di Colombo, che stravince il duello aereo con Tressoldi, supera anche Erlic con una finta e a tu per tu con Consigli non sbaglia, mettendo in rete lo 0-1. Il Monza potrebbe raddoppiare al 79' dopo una bella ripartenza con Birindelli che però spreca di sinistro dal limite l'ottimo contropiede iniziato da Gomez. La reazione del Sassuolo è più nervosa che altro ed è tutta nel sinistro da lontanissimo di Ferrari, che obbliga Di Gregorio alla respinta. Non ci sono più sussulti e il match finisce così.