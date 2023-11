Calcio: il Monza vince 3-1 a Verona, doppietta di Colombo

Verona, 5 nov. - (Adnkronos) - Il Monza torna alla vittoria battendo 3-1 in trasferta il Verona nel lunch match dell'undicesima giornata di Serie A. A trascinare i brianzoli ci pensa Colombo, autore di una doppietta al 41' e al 73'. All'84' Caldirola da corner fa 3-0, accorc...

Verona, 5 nov. – (Adnkronos) – Il Monza torna alla vittoria battendo 3-1 in trasferta il Verona nel lunch match dell'undicesima giornata di Serie A. A trascinare i brianzoli ci pensa Colombo, autore di una doppietta al 41' e al 73'. All'84' Caldirola da corner fa 3-0, accorcia Folorunsho all'86'. In classifica i biancorossi agganciano la Lazio all'ottavo posto con 16 punti, mentre i gialloblù, che non vincono da 9 giornate, restano fermi al 17° posto a quota 8.