Calcio: il Napoli è sempre più primo, 2-0 all'Empoli, ottava vittoria di fila e +18 sull'Inter

Empoli, 25 feb.

– (Adnkronos) – Il Napoli continua a dominare la Serie A. Gli azzurri si impongono 2-0 a Empoli, conquistando l'ottava vittoria di fila e allungando a +18 sull'Inter seconda in classifica. Il vantaggio arriva dopo il quarto d’ora grazie all’autogol di Ismajli, poi il solito Osimhen, sempre più capocannoniere con 19 reti, firma il raddoppio. Vicario evita il tris e la traversa nega la rete a Kim. A metà del secondo tempo la squadra di Spalletti resta in 10 per l’espulsione (dopo on field review) di Mario Rui per un fallo di reazione su Caputo ma l’Empoli non riesce a rientrare in partita e il Napoli può festeggiare l'ennesimo trionfo.

Un episodio fortunato spiana la strada agli azzurri: al 17' sugli sviluppi di un corner sfortunata deviazione di Ismajli sul cross di Zielinski nell'area piccola, un'autorete che sblocca la partita. Il gol del raddoppio arriva poco prima della mezz'ora. Anche in questo caso sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 28' Kvaratskhelia invece di scodellare il pallone al centro decide di mettersi in proprio calciando dal limite dell'area: bravo Vicario nella respinta, ma il portiere dell'Empoli nulla può sul successivo tap-in di Osimhen, al suo 21esimo gol stagionale.

Il Napoli controlla il match e sfiore il tris in un paio di circostanze: al 34' Vicario si supera su Osimhen. Sul successivo corner, Kim centra la traversa anticipando tutti all'interno dell'area piccola. La ripresa scorre tranquilla fino all'espulsione di Mario Rui per un fallo di reazione su Caputo. Partenopei in dieci ma non cambia il canovaccio di una partita che vede gli ospiti attaccare fino alla fine e l'Empoli difendersi per limitare i danni.