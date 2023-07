Calcio, il presidente Fifa Infantino ha Incontrato Jaiyah Saelua: è la prima transessuale in nazionale

L’incontro di Gianni Infantino è un evento che, con ogni probabilità verrà messo negli annali dei libri di Storia. Il presidente Fifa ha incontrato Jaiyah Saelua, la prima atleta transessuale a militare in una nazionale di calcio. A raccontarlo è lo stesso Infantino attraverso il suo profilo Instagram personale. Nel suo lungo post ha colto anche l’occasione per fare a Jaiyah un invito speciale.

Calcio, il presidente Fifa Infantino ha incontrato la prima atleta transessuale in nazionale

Il presidente della Fifa ha scritto nelle stories su Instagram: “‘Mister di giorno, Miss la notte’, dice di sé Jaiyah Saelua. Grande citazione: in realtà nelle Samoa americane, ho avuto il grande piacere di incontrare e giocare a calcio con Jaiyah, un grande giocatore e una persona adorabile”.

Ha poi aggiunto: “Jaiyah ha recitato nel docufilm “Next Goal Wins” che invito tutti a guardare: una bellissima favola calcistica! Questo è – anche – calcio! Questa è, anche, la Coppa del Mondo Fifa. Questo è, anche, la Fifa”.

Un invito speciale

Non ultimo Gianni Infantino ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro contro la discriminazione e rivolto “a tutti questi moralisti che danno lezioni alla gente su così tante cose: rilassati, rilassati, vivi e lascia vivere! Il calcio unisce il mondo e unisce tutti in tutto il mondo, senza alcuna forma di discriminazione. Il calcio è inclusivo, tollerante e universale”. Infine ha invitato Jaiyah a Sidney, dove il prossimo 20 agosto andrà in scena la finale della coppa del Mondo di calcio femminile.