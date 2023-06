Calcio: il rammarico di Spalletti, 'potevamo esserci noi a Istanbul'

Rimini, 10 giu. – (Adnkronos) – "Se tiferò Inter? La guarderò sicuramente perché amo il calcio e sono anche amico di Guardiola, tecnico che ci ha insegnato a tutti. Sono amico dell'Inter dove ho vissuto due anni bellissimi salvo poi decidere di prendere una strada diversa. Strada che si è dimostrata evidentemente giusta se oggi sono a giocarsi la Champions". Così l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti in merito alla finale di Champions League che stasera alle 21 vedrà affrontarsi Inter e Manchester City. "Un pizzico di rammarico c'è perché potevamo arrivarci noi a Istanbul ma bisognerebbe analizzare cos'è successo. Ci sono andate diverse cose di traverso. Lo si accetta con tranquillità e si spera che il Napoli possa arrivarci in futuro", aggiunge il tecnico toscano a margine della sua partecipazione a 'The Coach Experience', kermesse annuale organizzata dall'Associazione italiana allenatori di calcio in quel di Rimini.