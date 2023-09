Calcio: Immobile cerca 10° gol da ex al Toro, bookie puntano su lui per 1/a vittoria in casa

Roma, 26 set. – (Adnkronos) – Quella con il Torino potrebbe essere una sfida chiave per la stagione della Lazio. I biancocelesti gravitano nella parte bassa della classifica e domani sera si troveranno di fronte un avversario a +4 in classifica. Nonostante l’avvio deludente e la crisi in zona gol, i bookmaker vedono la prima vittoria in casa per i biancocelesti nel turno infrasettimanale: su Scommessemania e Betflag il colpo degli uomini di Sarri si gioca a 2,18 contro il segno «2» a 3,45. Il pareggio, risultato con cui si sono concluse quattro delle ultime cinque sfide tra le due squadre in campionato, paga 3,30 volte la posta. Il Torino va a segno da nove trasferte consecutive, mentre la Lazio ha sempre subito gol nelle ultime quattro in casa: nonostante questi numeri i bookie puntano sul segno No Goal, in lievissimo vantaggio a 1,83 sul Goal a 1,87. Nettamente avanti invece l’Under, uscito negli ultimi cinque scontri diretti, sull’Over, rispettivamente a 1,67 e 2,12. L’uomo più atteso è Ciro Immobile, che affronta il suo passato e punta al decimo gol in Serie A da ex contro il Toro: la marcatura del capitano laziale si gioca a 2,77. Come riporta Agipronews, è sfida a distanza con Duvan Zapata, che nell’ultima ha trovato il primo centro con la maglia granata contro la Roma e punta a far male all’altra squadra della Capitale: una rete del colombiano è offerta a 4,05.