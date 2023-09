Calcio: Immobile, 'E' momento dove bisogna stare ancora più uniti perché ci gira così'

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Occhi lucidi? E' un momento dove bisogna stare ancora più uniti perché ci gira così. Oggi un tiro in porta e un gol. Eravamo riusciti a fare la nostra partita, ad avere qualche occasione, soprattutto nel primo tempo nonostante il campo. In q...

Roma, 9 set. (Adnkronos) – "Occhi lucidi? E' un momento dove bisogna stare ancora più uniti perché ci gira così. Oggi un tiro in porta e un gol. Eravamo riusciti a fare la nostra partita, ad avere qualche occasione, soprattutto nel primo tempo nonostante il campo. In questo momento dobbiamo restare ancora più uniti, eravamo messi bene in campo, peccato". Sono le parole del capitano azzurro Ciro Immobile dopo l'1-1 con la Macedonia del Nord. "Problema a concretizzare? Si, abbiamo avuto nel primo tempo un po' di occasioni e siamo stati bravi a crearle -ha aggiunto l'attaccante autore del gol azzurro-. E' un momento in cui gira così e dobbiamo rifarci martedì sicuramente, è una partita per noi fondamentale, bisogna lavorare", ha concluso riferendosi alla sfida con l'Ucraina.