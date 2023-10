Calcio: Immobile in Arabia Saudita? I bookie pronti a scommettere sull'addio alla Lazio

Roma, 17 ott. - (Adnkronos) - In estate ha detto no al trasferimento dalla Lazio all'Arabia Saudita, ma l'inizio di stagione negativo sembrerebbe aver fatto ricredere Ciro Immobile. I due gol in nove partite, conditi da problemi fisici e qualche panchina anche in match importanti come quel...

Roma, 17 ott. – (Adnkronos) – In estate ha detto no al trasferimento dalla Lazio all'Arabia Saudita, ma l'inizio di stagione negativo sembrerebbe aver fatto ricredere Ciro Immobile. I due gol in nove partite, conditi da problemi fisici e qualche panchina anche in match importanti come quello con il Milan, hanno fatto vacillare le certezze del centravanti biancoceleste, il quale non ha nascosto la sua delusione. Così si fa strada l'ipotesi di un addio già a gennaio, anche tra bookmaker. Stavolta il forte legame tra Immobile e l'ambiente laziale potrebbe non bastare: Goldbet e Better offrono la partenza di Ciro nel mercato invernale a 3,50. La sua permanenza nella capitale, quindi, è sempre più a rischio.