Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – "Come sto? Un po' acciaccato, ma mancano due partite quindi stringiamo i denti". Ospite d’onore agli Internazionali d'Italia di tennis in corso di svolgimento a Roma, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile si esprime così, ai microfoni di Super Tennis Tv, in merito alle proprie condizioni fisiche.

Il 32enne napoletano soffre di un problema al polpaccio. "Chi vince lo scudetto? Difficile. Il Milan è leggermente avvantaggiato", conclude Immobile.