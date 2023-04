Calcio in lutto: morto un giovane calciatore di 23 anni

Ennesimo lutto nel mondo del calcio: un giovane calciatore di 23 anni ci ha lasciati. È morto a causa di un malore improvviso avvenuto nel sonno.

23enne calciatore morto nel sonno: ha avuto un malore

Antonio Rizzo, ex calciatore di Ugento e Ruffano, è venuto a mancare all’età di soli 23 anni. A porre fine alla sua giovane esistenza è stato un malore improvviso, che lo ha colto durante il sonno mentre si trovava nel suo letto.

Nato a Supersano, piccolo comune in provincia di Lecce, Antonio ha sempre avuto una grande passione per il calcio e nella sua breve carriera ha indossato la maglia di varie squadre pugliesi. Tra tutte, si ricorda l’Ugento, squadra con cui ha vinto il campionato di promozione nella stagione 2018-19.

Il ricordo della società di Ugento

Una scomparsa, anche per la giovane età di Rizzo, che lascia sgomento e tristezza nel mondo del calcio pugliese, e più in generale in quello nazionale. In particolare, la società dell’Ugento ha voluto dedicare al suo ex giocatore un comunicato di cordoglio, ricordandolo così: