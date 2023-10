Calcio: in procura a Torino Nicolò Zaniolo**

Torino, 27 ott. - (Adnkronos) - È arrivato poco fa in procura a Torino a bordo di un van con i vetri oscurati Nicolò Zaniolo, l’ex attaccante della Roma oggi in forza all’Aston Villa per essere ascoltato dai pm nell’ambito dell’inchiesta su presunte scommesse ch...

Torino, 27 ott. – (Adnkronos) – È arrivato poco fa in procura a Torino a bordo di un van con i vetri oscurati Nicolò Zaniolo, l’ex attaccante della Roma oggi in forza all’Aston Villa per essere ascoltato dai pm nell’ambito dell’inchiesta su presunte scommesse che sarebbero state effettuate su piattaforme non autorizzate. Zaniolo è indagato insieme ad altri due giocatori, il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli e l’ex giocatore del Milan, Sandro Tonali, che sono già stati ascoltati nei mesi e nei giorni scorsi dai magistrati torinesi. Per tutti e tre l’ipotesi di reato è esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa.