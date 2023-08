Calcio: in quota Spalletti prende il largo per diventare ct azzurro, Conte perde terreno

Calcio: in quota Spalletti prende il largo per diventare ct azzurro, Conte pe...

Calcio: in quota Spalletti prende il largo per diventare ct azzurro, Conte pe...

Roma, 14 ago. - (Adnkronos) - Cambio di rotta in quota per il prossimo ct dell'Italia. A ventiquattro ore dall'addio di Roberto Mancini, Luciano Spalletti si invola nelle previsioni dei bookmaker, sorpassando Antonio Conte che ieri era dato come prima scelta. Da 2,50, l'ex allenatore ...

Roma, 14 ago. – (Adnkronos) – Cambio di rotta in quota per il prossimo ct dell'Italia. A ventiquattro ore dall'addio di Roberto Mancini, Luciano Spalletti si invola nelle previsioni dei bookmaker, sorpassando Antonio Conte che ieri era dato come prima scelta.

Da 2,50, l'ex allenatore del Napoli si gioca ora tra l'1,45 di Planetwin365 e l'1,50 di William Hill e Snai. Perde invece terreno Conte, che da 1,50 è passato tra 3 e 6 volte la posta. In terza posizione, a quota 8, c'è Fabio Cannavaro, seguito da Daniele De Rossi e Gennaro Gattuso, compresi tra 8 e 12.

All'orizzonte, intanto, ci sono le qualificazioni agli Europei del 2024, con gli azzurri che torneranno in campo a inizio settembre: per i betting analyst il primo posto nel gruppo C è fuori portata, con l'Inghilterra che domina a 1,16. Il secondo posto non dovrebbe comunque essere in discussione, visto che la qualificazione diretta vale 1,23, con l'Ucraina terza incomoda a 2,60.