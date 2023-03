Calcio: inaugurata a Vicenza la statua dedicata a Paolo Rossi

Vicenza, 9 mar. – (Adnkronos) – Nella giornata di oggi, 9 marzo, è stata inaugurata la statua dedicata a Paolo Rossi nella piazza pedonale a lui intitolata, antistante l’accesso principale dello stadio 'Romeo Menti' a Vicenza. Ideata da Domenico Sepe, la statua è rivolta verso il centro della città e indossa la maglia biancorossa numero 9, in ricordo del numero della maglia di Rossi quando militava nelle file del Lanerossi. La scelta di inaugurare l’opera il 9 marzo non è casuale: il 9 marzo 1902 è stato fondato il Vicenza. La scultura in bronzo, un materiale considerato eterno come il ricordo di Pablito, rappresenta il campione con le braccia rivolte verso il cielo e la bocca spalancata, in segno di esultanza per la vittoria. E' collocata all’interno di un’aiuola a raso a forma di 9, il numero della maglia dell’indimenticato campione del mondo, su un basamento cilindrico di diametro e altezza pari a 64 centimetri, il numero degli anni in cui ha vissuto Paolo Rossi.