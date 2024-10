Calcio: inchiesta curve, attesa nel pomeriggio testimonianza Zanetti

Milano, 10 ott. (Adnkronos) - E' attesa nel pomeriggio, non in questura e lontano da occhi indiscreti, l'audizione di Javier Zanetti, il vicepresidente dell'Inter tirato in ballo in alcune intercettazioni dell'inchiesta 'Doppia curva' che ha azzerato i direttive della t...

Milano, 10 ott. (Adnkronos) – E' attesa nel pomeriggio, non in questura e lontano da occhi indiscreti, l'audizione di Javier Zanetti, il vicepresidente dell'Inter tirato in ballo in alcune intercettazioni dell'inchiesta 'Doppia curva' che ha azzerato i direttive della tifoseria nerazzurra per presunte infiltrazioni criminali. Zanetti, non indagato, sarà sentito come testimone su due questioni: i biglietti per la finale di Champions e la presunta 'soffiata' a favore della curva Nord.

Nell'ordinanza di custodia cautelare emerge che Marco Ferdico, il capo ultrà nerazzurro tra i 19 arrestati, avrebbe contattato l'ex calciatore per ottenere un numero maggiore di biglietti per la finale di Istanbul, poi persa dalla squadra di Simone Inzaghi. Inoltre, in un'altra conversazione "è emerso che Ferdico avrebbe saputo da Zanetti (ex capitano dell’Inter) che …'ci sono dei funzionari di polizia che stanno monitorando la curva anche per l'accaduto che è successo al povero Vittorio (Boiocchi, ndr) che è morto tragicamente in strada'".