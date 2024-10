Calcio: inchiesta su curve milanesi, perquisito rapper Emis Killa

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - C'è anche Emiliano Rudolf Giambelli, il rapper famoso con il nome di Emis Killa, tra le persone ieri sottoposte a perquisizione, ma non indagato, nell'inchiesta della procura di Milano che ha azzerato i vertici delle curve di Milan e Inter. Una misura ad...

Milano, 1 ott. (Adnkronos) – C'è anche Emiliano Rudolf Giambelli, il rapper famoso con il nome di Emis Killa, tra le persone ieri sottoposte a perquisizione, ma non indagato, nell'inchiesta della procura di Milano che ha azzerato i vertici delle curve di Milan e Inter. Una misura adottata, da quanto si apprende, per i suoi legami con il capo ultrà rossonero Luca Lucci, uno dei 19 ultrà finiti in manette.