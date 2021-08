Calcio: Infantino a Premier e Liga, 'non negate a giocatori di andare in Nazionale'

Zurigo, 25 ago. – (Adnkronos) – "La disponibilità di giocatori per le prossime gare internazionali è una questione di grande urgenza e importanza. Sono grato per il supporto e la cooperazione mostrati da molti attori del calcio in questo momento difficile e faccio appello alla solidarietà di ogni federazione calcistica affinché facciano ciò che è giusto ed equo per il calcio mondiale.

Molti dei migliori giocatori al mondo giocano in Inghilterra e Spagna e crediamo che questi paesi condividano anche la responsabilità di preservare e proteggere l'integrità sportiva delle competizioni in tutto il mondo". Così in una nota ufficiale il presidente della Fifa Gianni Infantino prende posizione dopo la decisione dei club inglesi (Premier League e serie inferiori) e spagnoli (Liga) di non rilasciare i nazionali presenti per le gare di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2022 che si disputeranno nei paesi considerati lista rossa dai rispettivi governi.

"Ho scritto al premier britannico Johnson -prosegue il numero uno del calcio mondiale- in merito alle restrizioni di quarantena per i giocatori che torneranno in Inghilterra dai paesi della lista rossa e gli ho chiesto il supporto necessario affinché questi calciatori non siano privati della possibilità di rappresentare il proprio Paese nelle gare di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2022. Ho suggerito di attuare un approccio simile a quello adottato dal governo britannico nelle finali di Euro 2020 in vista delle prossime partite internazionali.

Insieme, abbiamo già dimostrato molta solidarietà e unità nella lotta al Covid-19. Oggi chiedo a tutti di fare il possibile per mettere a disposizione i calciatori internazionali per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali".