Calcio: Infantino fa gli auguri a Mazzola per i suoi 81 anni, 'cresciuto nel nome del padre'

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – "Figlio del grandissimo Valentino, capitano e simbolo del Grande Torino, è cresciuto nel nome del padre. Tanti ad Alessandro Mazzola, per tutti Sandro, calciatore di enorme classe e persona di spiccata umanità". Questo il messaggio in una storia su Instagram, il presidente della Fifa Gianni Infantino, con tanto di foto del grande giocatore azzurro per fare gli auguri di buon compleanno a Sandro Mazzola che oggi compie 81 anni. "Oltre ad avere un sensazionale fiuto per il goal e ad essersi distinto come giocatore dell'Italia, è un simbolo di fedeltà, avendo giocato per 17 stagioni – la sua carriera intera – con la maglia dell'Inter" ,ha aggiunto Infantino.