Calcio: Infantino, 'mondiale femminile a 32 squadre ha funzionato'

Sydney, 18 ago. – (Adnkronos) – "Quando abbiamo deciso di aumentare il numero di squadre partecipanti alla Coppa del Mondo da 24 a 32 i soliti critici, che tra l'altro sono sempre meno, ma ce ne sono ancora alcuni, dicevano che non avrebbe funzionato. 'Il livello è troppo diverso', 'Sarà un male per il calcio femminile'. Mi dispiace, ma la Fifa ha avuto ragione ancora una volta". Lo dice il presidente della Fifa Gianni Infantino, a pochi giorni dalla conclusione del Mondiale femminile che si è disputato in Australia e Nuova Zelanda.

Sul fronte dei diritti tv e di sponsorizzazione – per la prima volta ceduti separatamente rispetto agli uomini – "questa Coppa del Mondo ha generato entrate per oltre 570 milioni di dollari e quindi siamo andati in pareggio. Non abbiamo perso soldi e abbiamo generato il secondo fatturato più alto di qualsiasi sport oltre, ovviamente, ai Mondiali maschili. Non ci sono molte competizioni, anche nel calcio maschile, che generano più della metà di un miliardo di dollari". Anche per questo "dobbiamo cominciare a trattare uomini e donne allo stesso modo. Lavoriamo per realizzarlo in tutti i paesi e in tutte le confederazioni. Bisogna approfittare di questo momento, continuare a sognare e scommettere sulla parità assoluta".