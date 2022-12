Calcio: Inghilterra, Gareth Southgate confermato ct fino a Euro 2024

Doha 18 dic. (Adnkronos) - Gareth Southgate resterà allenatore dell'Inghilterra. Lo ha annunciato la Federcalcio inglese. Il 52enne tecnico stava valutando il suo futuro dopo la sconfitta per 2-0 nei quarti di finale dello scorso fine settimana contro i campioni in carica della Francia a...

(Adnkronos) – Gareth Southgate resterà allenatore dell'Inghilterra. Lo ha annunciato la Federcalcio inglese. Il 52enne tecnico stava valutando il suo futuro dopo la sconfitta per 2-0 nei quarti di finale dello scorso fine settimana contro i campioni in carica della Francia ai Mondiali di Qatar 2022. Southgate ha un contratto fino all'Europeo del 2024, ma ha ammesso di sentirsi "in conflitto" a causa di quelli che sono stati spesso 18 mesi difficili.

Ma l'ex difensore ora rimarrà in carica per un quarto grande torneo.

"Siamo lieti di confermare che Gareth Southgate continuerà come allenatore dell'Inghilterra e guiderà la nostra nazionale a Euro 2024", ha dichiarato l'amministratore delegato della FA Mark Bullingham. "Gareth e (l'assistente) Steve Holland hanno sempre avuto il nostro pieno sostegno e la nostra pianificazione per gli Europei inizia ora". Southgate ha portato l'Inghilterra alle semifinali della Coppa del Mondo in Russia nel 2018 e alla finale del Campionato Europeo della scorsa estate, prima di raggiungere gli ottavi di finale in Qatar.