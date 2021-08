Calcio: ingressi scaglionati anti-assembramento per Milan-Cagliari (2)

(Adnkronos) – Personale addetto misurerà la temperatura corporea dei tifosi prima dell'accesso ai tornelli di ingresso. I maggiori di 12 anni di età e i soggetti non esenti dovranno esibire agli addetti, oltre ai biglietti acquistabili unicamente online, nominativi e non cedibili, il green pass e un documento di identità in corso di validità.

"Il questore di Milano Giuseppe Petronzi – si legge nella nota – ha previsto un dispositivo di prevenzione, vigilanza e controllo, a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, per evitare l'introduzione di materiale non autorizzato e per garantire, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, un agevole e sicuro afflusso e deflusso dei tifosi".