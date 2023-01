Calcio: Inter, Brozovic lavora a parte e prova il recupero per il derby

Milano, 26 gen.

– (Adnkronos) – C’era soltanto Marcelo Brozovic tra i calciatori dell’Inter che si sono allenati a parte nell’ultima sessione diretta da Simone Inzaghi. Il centrocampista croato intensificherà i carichi di lavoro dall’inizio della prossima settimana per provare ad essere a disposizione per il derby contro il Milan del 5 febbraio. Tutto il resto della rosa ha lavorato in gruppo in vista della trasferta a Cremona e solo domani Inzaghi deciderà se portare in panchina Samir Handanovic.

Per il prossimo match contro la Cremonese, Simone Inzaghi dovrà fare a meno anche Nicolò Barella e Milan Skriniar, entrambi per squalifica. Il centrocampista ex Cagliari, diffidato, è stato ammonito nell’ultima partita a San Siro contro l’Empoli. Lo sloveno è stato espulso per doppia ammonizione.