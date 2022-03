Calcio: Inter, Curva Nord non sarà a Torino per match con Juve, 'scelta dolorosa ma inevitabile'

Milano, 28 mar. – (Adnkronos) – "La Nord non sarà presente a Juventus-Inter del 3 aprile". Così la Curva Nord dell'Inter annuncia così la sua assenza all'Allianz Stadium di Torino per il Derby d'Italia di domenica prossima alle 20.45. "Non staremo a dare spiegazioni per non dare adito alle solite ed inutili polemiche dei rapaci del nulla – si legge nella nota pubblicata sulla pagina Facebook 'L'Urlo della Nord' -.

Abbiamo le nostre ragioni e questo deve bastare a chi legge, vi basti sapere che è un pensiero condiviso da tutti i responsabili dei gruppi. E' una scelta dolorosa ma inevitabile. Nessuna partita di cartello, nemmeno la più importante, potrà mai prevaricare l'essenza di quello che siamo. Noi siamo il tutti che diventa uno. CN69 – Curva Nord Milano".