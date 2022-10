Calcio: Inter, domani Lukaku torna in gruppo

Milano, 19 ott. – (Adnkronos) – Romelu Lukaku potrebbe essere convocato per la trasferta di Firenze che l’Inter giocherà al Franchi sabato alle 20.45. Il centravanti belga ha svolto oggi un lavoro personalizzato propedeutico al rientro in gruppo che avverrà domani.

Quello di Lukaku, riporta Sky Sport, sarà comunque un reinserimento graduale: ogni step del suo recupero, compresa l’eventuale convocazione per Firenze, sarà concordato da Inzaghi con staff medico.

Il calciatore sta facendo di tutto per rientrare, ma non sarà un recupero forzato e anche domani non farà tutto l’allenamento con la squadra. La sua presenza in campo al Franchi dipende dalle risposte fisiche dello stesso centravanti, ma l’obiettivo resta comunque il match di Champions contro il Viktoria Plzen, che potrebbe regalare ai nerazzurri la qualificazione aritmetica agli ottavi.

Lukaku ha giocato l’ultima partita con l’Inter il 26 agosto, nella sfida dell’Olimpico persa 3-1 contro la Lazio. Il belga, ormai quasi due mesi fa, si è fermato in allenamento per un problema muscolare alla coscia: distrazione dei flessori. Fin qui ha giocato solo tre gare in campionato e nessuna in Champions.