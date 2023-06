Calcio: Inter, domani Thuram sbarca a Milano

Milano, 26 giu. - (Adnkronos) - Dopo aver vinto il derby di mercato con il Milan, l'Inter si prepara a chiudere l'operazione con Marcus Thuram. L'attaccante francese, che arriverà in nerazzurro a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Borussia Mönchenglad...

Milano, 26 giu. – (Adnkronos) – Dopo aver vinto il derby di mercato con il Milan, l'Inter si prepara a chiudere l'operazione con Marcus Thuram. L'attaccante francese, che arriverà in nerazzurro a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Borussia Mönchengladbach, come da programma arriverà a Milano nella giornata di martedì. Il calciatore svolgerà anche la prima parte delle visite mediche, uno degli ultimi passaggi prima di firmare, secondo quanto riporta Sky Sport, il contratto da 6,5 milioni di euro a stagione che lo legherà al club di Zhang.

In casa Inter le prossime ore saranno decisive anche per definire la cessione di Marcelo Brozovic all'Al Nassr. L'operazione è ai dettagli, con il calciatore he è pronto a salutare Milano dopo 8 anni: nelle casse nerazzurre entrerà una cifra tra i 22 e i 24 milioni di euro, che successivamente potranno essere reinvestiti. Per l'Inter ci sarà un significativo risparmio anche per quanto riguarda l'ingaggio del croato, che avrebbe percepito 12 milioni lordi per i prossimi 3 anni.