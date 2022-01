Roma, 10 gen. – (Adnkronos) – Inter e Milan augurano una pronta guarigione all'attaccante della Juventus Federico Chiesa che si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro e sarà costretto a restare lontano dai campi di gioco per almeno sei mesi. "In bocca al lupo Federico Chiesa, ti aspettiamo presto in campo per altre grandi sfide!", scrive, su Twitter il club nerazzurro su Twitter, al quale si aggiunge anche quello rossonero: "Torna presto Federico, ti aspettiamo in campo!".