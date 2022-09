Roma, 1 set. – (Adnkronos) – L'Inter ha chiuso per Francesco Acerbi. È fatta per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del difensore classe '88, che è già a Milano. Lo scambio dei documenti tra i club è arrivato dopo l'ok alla trattativa di Steven Zhang.

Accontentato il tecnico Simone Inzaghi, che aveva chiesto alla dirigenza un nuovo difensore centrale e che ha già allenato Acerbi quando era sulla panchina della Lazio.