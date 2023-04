Calcio: Inter, Inzaghi blinda la panchina, per i bookie la vittoria sul Benfica allontana l'addio

Roma, 12 apr. - (Adnkronos) - Se in campionato la situazione è sempre più nera, in Champions League l’Inter continua a raccogliere soddisfazioni. Era solo l’andata, ma il successo esterno sul Benfica ha messo i nerazzurri e Simone Inzaghi in una condizione di grande vantagg...

Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – Se in campionato la situazione è sempre più nera, in Champions League l’Inter continua a raccogliere soddisfazioni. Era solo l’andata, ma il successo esterno sul Benfica ha messo i nerazzurri e Simone Inzaghi in una condizione di grande vantaggio in vista del match di ritorno. Così, per il tecnico piacentino, si allontanano almeno per ora le voci di un addio a fine stagione. Il 2-0 rifilato ai portoghesi nel primo round dei quarti ha infatti influito sulla quota dell’addio a fine stagione, che su Snai passa da 1,75 a 2,75 dopo l’ottimo risultato nella serata europea al Da Luz. Come riporta Agipronews, tra una settimana, la gara di ritorno a San Siro sarà ulteriormente decisiva per il destino dell’ex Lazio.