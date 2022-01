Milano, 30 gen. (Adnkronos) – Buone notizie per l'Inter. Il tecnico Simone Inzaghi è risultato negativo al tampone e potrà quindi tornare ad allenare i nerazzurri. Il 45enne piacentino sarà quindi regolarmente in panchina nel derby con il Milan in programma sabato prossimo alla ripresa del campionato.