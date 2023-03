Calcio: Inter, Inzaghi rischia, in quota Porto e Juventus possono decidere il suo futuro

Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - L’inaspettata sconfitta subita dall’Inter in casa dello Spezia, la sesta in trasferta in Serie A, l’ottava in campionato, rende instabile la panchina di Simone Inzaghi. Nonostante la vittoria della seconda Supercoppa Italiana consecutiva, per i betting...

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – L’inaspettata sconfitta subita dall’Inter in casa dello Spezia, la sesta in trasferta in Serie A, l’ottava in campionato, rende instabile la panchina di Simone Inzaghi. Nonostante la vittoria della seconda Supercoppa Italiana consecutiva, per i betting analyst di Snai un addio dell’ex tecnico laziale si gioca a 3,50, quota che sale a 5 volte la posta per gli esperti di Goldbet.

Come riporta Agipronews, per Inzaghi decisiva sarà in primis la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto in programma martedì, con i nerazzurri chiamati a difendere l’1-0 ottenuto a San Siro e poi il tanto atteso derby d’Italia contro una Juventus già capace di battere Lautaro e compagni nella gara di andata dello Stadium.