Calcio: Inter-Lazio, in quota la rivincita di Inzaghi, blitz biancoceleste a 4,55

Roma, 29 apr. – (Adnkronos) – Una partita determinante non solo per la volata scudetto del Napoli, ma anche per la corsa alla Champions League. Inter e Lazio si giocheranno domani un pezzo importante di stagione, in un testa a testa che sulla carta vede il netto vantaggio dei nerazzurri. La rivincita di Inzaghi a San Siro dopo il ko dell'andata è a 1,80 su Planetwin365, offerta che sale a 3,50 per il pari e a 4,55 per i biancocelesti, che in campionato non vincono in casa dell'Inter dal 2015.

La buona notizia per Sarri arriva da Immobile, che dovrebbe tornare titolare: anche sul tabellone dei marcatori il centravanti ritrova uno spazio da protagonista, con la quota per il gol fissata a 3,25. Davanti a tutti c'è però Lukaku, a 2,45, con Lautaro Martinez a 2,70 e Correa pure in corsa a 4,25. La Lazio è la squadra che più di tutte è andata a segno per prima in questo campionato (nel 77,7% dei casi): la possibilità che si ripeta ancora è a 2,80, mentre l'Inter pagherebbe 1,55. Il pronostico è invece a favore dei biancocelesti nelle scommesse sul piazzamento tra le prima quattro del campionato: qui Sarri si gioca a 1,17, mentre Inzaghi insegue a 1,80.