Calcio: Inter, Lukaku vola in Belgio per proseguire il recupero

Milano, 4 set. – (Adnkronos) – Dopo la distrazione ai flessori della coscia destra di settimana scorsa, prosegue la rincorsa di Romelu Lukaku verso il rientro. L’attaccante dell'Inter, in accordo con il club e con lo staff medico, è partito per il Belgio per qualche giorno.

Lì avrà modo di continuare il suo percorso di recupero e di condividere i progressi con lo staff della sua nazionale. Solo qualche giorno e poi rientrerà per stare vicino alla squadra con l'obiettivo di provare a rientrare prima della sosta.