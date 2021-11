Calcio: Inter, risentimento al flessore per Sanchez e almeno 15 giorni di stop

Milano, 18 nov. – (Adnkronos) – Nuovo guaio muscolare per Alexis Sanchez. L'attaccante dell'Inter si è infortunato con la maglia della Nazionale cilena riportando un risentimento ai flessori, che lo costringerà a restare fermo per almeno 15 giorni. Un problema simile a quello riportato da Stefan de Vrij e che costringerà il difensore olandese a saltare il big match contro il Napoli di domenica e la partita probabilmente decisiva per la qualificazione di Champions contro lo Shakhtar il 24 novembre.