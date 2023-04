Calcio: Inter su squalifica Lukaku, 'vittima è diventata l'unico colpevole'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della Figc ha oggi confermato la squalifica di Romelu Lukaku, che non potrà così partecipare alla semifinale di Coppa Italia Frecciarossa di mercoledì prossimo. FC Internazionale Milano sente di dover rinnovare la vicinanza e il sostegno al proprio calciatore e manifesta il grande dispiacere nel prendere atto che la vittima è diventata l'unico colpevole". Così l'Inter in una nota esprime il suo dispiacere per la conferma della squalifica dell'attaccante belga per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il riferimento del club nerazzurro è ai cori razzisti ricevuti dall'attaccante durante la gara d'andata all'Allianz Stadium.