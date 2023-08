Calcio: Inter, visite mediche per Arnautovic

Milano, 16 ago. - (Adnkronos) - Accoglienza calorosa da parte di alcuni rappresentati della Curva Nord recatasi al Coni per salutare il ritorno di Marko Arnautovic all'Inter. Uscito dagli uffici di Via Piranesi dove ha sostenuto le visite mediche per l'idoneità agonistica, il 34enne...

Milano, 16 ago. – (Adnkronos) – Accoglienza calorosa da parte di alcuni rappresentati della Curva Nord recatasi al Coni per salutare il ritorno di Marko Arnautovic all'Inter. Uscito dagli uffici di Via Piranesi dove ha sostenuto le visite mediche per l'idoneità agonistica, il 34enne attaccante austriaco è stato salutato con un grande striscione con scritto: "Bentornato in famiglia Marko, la Nord è con te" e anche un coro a lui dedicato.