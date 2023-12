Calcio: Inter vuole tornare a vincere all’Olimpico con la Lazio, in quota Inzaghi fiuta colpo dell'ex

Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Dopo aver visto sfumare il primo posto nel girone di Champions League, l’Inter torna in campo in casa della Lazio per continuare la marcia in vetta alla classifica di Serie A. I nerazzurri, che non vincono all’Olimpico dal 2018, vede il ritorno al successo i...

Roma, 15 dic. – (Adnkronos) – Dopo aver visto sfumare il primo posto nel girone di Champions League, l’Inter torna in campo in casa della Lazio per continuare la marcia in vetta alla classifica di Serie A. I nerazzurri, che non vincono all’Olimpico dal 2018, vede il ritorno al successo in quota a 1,75 sia su Snai che su Goldbet contro il successo biancoceleste offerto a 4,75. Nel mezzo, a 3,60 il pareggio. Con in campo la miglior difesa del campionato, quella nerazzurra, capace di collezionare già 10 clean sheet in 15 giornate, per i bookie comanda l’Under 2.5, a 1,75, sull’Over 2.5, visto a 1,95. Per quanto riguarda invece il risultato esatto, il terzo 3-1 consecutivo – dopo i due della scorsa stagione – vale addirittura 49,50 volte la posta mentre in pole c’è lo 0-1 a 6,20, seguito dall’1-1 a 7,35. Occhi puntati sul solito Lautaro Martinez, capocannoniere con 14 gol e a segno tre volte la scorsa stagione contro i capitolini: un nuovo timbro del “Toro” vale 2,50 volte la posta, mentre Felipe Anderson primo marcatore, come in entrambe le sfide del 2022/2023, è dato a quota 12.