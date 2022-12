Calcio internazionale, fallo fuori dal campo ma l'arbitro fischia rigore: è polemica

Caso limite nel match tra Vietnam e Malesia valevole per l'Aff Cup: l'arbitro fischia rigore per un fallo fuori dal campo, ma non ha sbagliato

Non aveva certo grande appeal internazionale il match tra Vietnam e Malesia valevole per l’Aff Cup, torneo organizzato dall’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico, che passa, però, a suo modo alla storia per un episodio arbitrale davvero al limite del regolamento.

Vietnam-Malesia: l’episodio del rigore dubbio

Era circa il 50esimo minuto del match, quando il difensore malese Azam Azmi finisce insieme al vietnamita Doan Van Hau contro i cartelloni pubblicitari posizionati sul fondo del campo nei pressi della porta della Malesia. Azmi, dietro la linee di fondo campo, colpisce con un calcio l’avversario e l’arbitro, il giapponese Ryuji Sato, fischia un calcio di rigore. Sul terreno di gioco impazza la polemica: il fallo non è avvenuto dentro l’area, come si può assegnare un penalty?

Calcio, l’arbitro fischia rigore per un fallo fuori dal campo: perché non è un errore

Il regolamento, però, in un caso come questo parla chiaro: “Se quando il pallone è in gioco, un calciatore titolare commette fuori del terreno di gioco un’infrazione contro un ufficiale di gara o un calciatore avversario titolare, di riserva, sostituito o espulso, o un dirigente” – spiega la regola 12.4 – “Il gioco sarà ripreso con un calcio di punizione eseguito dalla linea perimetrale nel punto più vicino a quello in cui è accaduta l’infrazione/interferenza; sarà assegnato un calcio di rigore se è un’infrazione punibile con un calcio di punizione diretto, all’interno dell’area di rigore del calciatore colpevole.” Nessun errore, quindi, anzi un’ottima gestione dell’arbitro giapponese di un caso davvero limite.