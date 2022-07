Calcio: Inzaghi, 'ad oggi Skriniar è dell'Inter ma sappiamo come va il mercato'

Milano, 5 lug. – (Adnkronos) – "Skriniar oggi è un giocatore dell'Inter, l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario, il 10 arriverà in ritiro. Quello che accadrà si vedrà: l'anno scorso abbiamo parlato di Romelu e 15 giorni dopo non c'era più. Sappiamo tutti che oggi è una cosa e tra due settimane può essere un'altra".

Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi sulla possibile cessione di Milan Skriniar, obiettivo di mercato di Psg e Chelsea.

"Sul mercato sappiamo e abbiamo visto l'anno scorso: io sono in una botte di ferro. Sapete tutti che dirigenti abbiamo, da quanti anni lavorano nel calcio e quello che sono riusciti a fare nella situazione in cui eravamo", aggiunge Inzaghi nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione 2022-2023 che vedrà ancora Samir Handanovic titolare.

""A livello di gerarchia, partirà Handanovic come portiere titolare. Se l'è meritato per la stagione che ha fatto l'anno scorso, che è stata ottima. Poi conosciamo tutti il valore di Onana: è un giocatore giovanissimo, il portiere del futuro dell'Inter e quest'anno già avrà le occasioni per mettersi in mostra".