Calcio: Inzaghi avvisa l'Inter, 'Sassuolo squadra di valore, servirà determinazione'

Milano, 26 set. – (Adnkronos) – "Il Sassuolo arriva da un'ottima partita vinta contro la Juventus, hanno un ottimo allenatore. Dovremo essere determinati a fare una gara importante e di grande attenzione". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia del match casalingo contro il Sassuolo. "Conosco il valore della squadra e del tecnico, che molto preparato e capace di dare un'ottima organizzazione sul campo -aggiunge Inzaghi a Inter tv-. Molti miei giocatori hanno viaggiato tanto con le Nazionali. Siamo alla quarta partita in dieci giorni, ma per fortuna ho una rosa competitiva". L'Inter capolista solitaria in Serie A si basa su una difesa solidissima e un attacco che crea molto ma non finalizza tutta la mole di occasioni costruite: "E' una dato di fatto che creiamo tante occasioni, non solo da quest'anno. Creiamo con gli attaccanti, ma anche con tutta la squadra: dobbiamo però essere più determinati quando arriviamo a ridosso della porta avversaria", conclude l'allenatore nerazzurro.