Milano, 12 ago. – (Adnkronos) – "Per quanto riguarda il mercato la squadra è quella che ho concordato con società e proprietà. Ci manca un giocatore nel ruolo di centrale e la società sta lavorando su questo, poi il mercato sarà chiuso". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, in merito al mercato della società nerazzurra, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Lecce, che segnerà il via della stagione.