Calcio: Inzaghi, 'con Conceicao ho condiviso tante vittorie, ha creato un Porto fortissimo'

Milano, 21 feb.

– (Adnkronos) – "Con Sergio abbiamo condiviso tante vittorie alla Lazio, ora come tecnico sta facendo grandissime cose, fa un calcio fisico e tattico". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia del match d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, guidato in panchina da Sergio Conceicao, suo ex compagno di squadra in maglia biancoceleste. "Il Porto è una squadra fortissima, che ha preso due gol nelle ultime 10 partite, tutte vinte.

Sergio, indipendentemente da chi gioca, è stato bravissimo a dare una grande organizzazione della gara. Io e lui simili? Siamo abbastanza giovani, l'ho incontrato a Roma un anno e mezzo fa e lo rivedo con grande piacere", aggiunge Inzaghi in conferenza stampa.