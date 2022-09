Calcio: Inzaghi, 'contro Plzen non decisiva ma sappiamo importanza del match'

Plzen, 12 set. – (Adnkronos) – "Mancheranno ancora quattro partite e quindi probabilmente non è decisiva, però sappiamo l'importanza che ha e sappiamo che dieci punti per passare un girone devi farli nove volte su dieci. L'anno scorso siamo stati bravi a farli, quest'anno sappiamo che il girone è più competitivo però domani vogliamo fare i primi punti perché vogliamo muovere la classifica".

Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Viktoria Plzen.

"Sappiamo di essere capitati nel girone più difficile di tutta la Champions ma vogliamo giocarcelo -sottolinea il tecnico nerazzurro-. L'esordio non è stato il migliore, ci abbiamo provato ma il Bayern è stato migliore di noi. Ora sappiamo che questa partita ci porterà nelle insidie, ma vogliamo affrontarla nel migliore dei modi".

Infine Inzaghi parla delle qualità dell'avversario.

"È una squadra forte fisicamente, che abbiamo visto e studiato nelle due partite col Qarabag e poi in quella di Barcellona. Ha costruito questo ingresso nei gironi di Champions in questo stadio, ha giocatori davanti importanti, Chory, Mosquera, Sykora: sono giocatori importanti, e poi hanno fisicità e ripartenze molto veloci, l'hanno dimostrato anche in un campo difficile come il Nou Camp".