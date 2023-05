Milano, 15 mag. - (Adnkronos) - "Domani non ho nessun dubbio sull'apporto dei tifosi, sono sempre stati con noi in tutti i momenti, in quelli belli e in quelli difficili. L'avevo detto prima del Benfica, ci vorranno testa fredda e cuore caldo: sarò ripetitivo, ma è l...

Milano, 15 mag. – (Adnkronos) – "Domani non ho nessun dubbio sull'apporto dei tifosi, sono sempre stati con noi in tutti i momenti, in quelli belli e in quelli difficili. L'avevo detto prima del Benfica, ci vorranno testa fredda e cuore caldo: sarò ripetitivo, ma è l'unica strada per gare così". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan. "Domani sarà un passo importante -aggiunge Inzaghi-. E' stato un percorso lungo, ai sorteggi di agosto c'era un po' di delusione, non eravamo stati fortunatissimi, però allo stesso tempo quello che mi sono limitato a dire al mio staff e ai giocatori è che anche Barcellona e Bayern Monaco non erano contenti, ora siamo qua e ce la giochiamo".