Calcio: Inzaghi, 'Lukaku e Brozovic stanno bene, con il Porto i cambi saranno decisivi'

Milano, 21 feb.

– (Adnkronos) – "Lukaku e Brozovic stanno bene, Brozo è stato fuori tantissimo e ora sta alzando il suo minutaggio. A parer mio con l'Udinese ha fatto 65 minuti ottimi, anche Lukaku sta crescendo. I giocatori che non partiranno dal 1' sono sicuro che saranno utili a partita in corso, in gare come queste i minuti finali sono quelli più importanti perché si liberano spazi che normalmente non troveresti". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia del match d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto.

"Ho tanti dubbi di formazione non solo in attacco, anche su chi giocherà a centrocampo, chi farà da quinto, chi in difesa. È il mestiere dell'allenatore, che quotidianamente deve scegliere e cerca di fare sempre il meglio per il bene dell'Inter", aggiunge il tecnico piacentino in conferenza stampa.