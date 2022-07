Calcio: Inzaghi, 'Lukaku grandissimo colpo ma anche l'anno scorso Inter miglior attacco'

Milano, 5 lug. – (Adnkronos) – "Per quanto riguarda Lukaku si è instaurato subito un ottimo rapporto tra noi ma è durato poco l'anno scorso. La mia società quest'anno mi ha messo al corrente che c'era l'opportunità di farlo tornare e credo sia un grandissimo colpo, fermo restando che l'attacco dell'Inter l'anno scorso è stato il migliore della Serie A".

Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in merito al ritorno in nerazzurro dell'attaccante Romelu Lukaku. "Ho accolto benissimo il suo ritorno ma non dimentico quello che hanno fatto i ragazzi l'anno scorso. Due trofei e un secondo posto che con rammarico non ci ha portato lo Scudetto, accade raramente a 84 punti", aggiunge Inzaghi nella conferenza stampa di presentazione della stagione 2022-2023.