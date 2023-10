Calcio: Inzaghi, 'Lukaku? Tutti sanno cosa ho fatto per riaverlo qui ma lui ha fatto altra scelta'

Milano, 29 ott. – (Adnkronos) – "L'atmosfera a San Siro è quasi sempre eccezionale, stasera si sentiva ancora di più. Che sia Roma, Milan, Cagliari o Sassuolo, qui è sempre magico. La squadra si è isolata, abbiamo preparato le due fasi. La Roma non è solo Lukaku, i ragazzi sono stati lucidi. C'era il rischio dell'atmosfera calda, ma siamo sempre stati nella partita. Per quanto fatto, avremmo potuto segnare prima". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi dopo la vittoria per 1-0 sulla Roma. "In queste 13 partite i ragazzi sono stati bravissimi. Non siamo nemmeno a un terzo del campionato, l'obiettivo primario è fare il più partite possibili come l'anno scorso. Abbiamo questo desiderio, recuperare energie fisiche e mentali è importante. Dobbiamo continuare così", aggiunge Inzaghi che poi parla del ritorno di Romelu Lukaku da ex a San Siro. "Non ci siamo visti, il mio pensiero su Lukaku l'ho già espresso. Tutti quanti sanno cosa ho fatto per riportarlo e riaverlo qua, la sua decisione è stata quella di andare da un'altra parte e personalmente me ne sono fatto una ragione. Non l'ho incontrato, le mie scelte sono sempre per il bene dell'Inter, non del singolo calciatore".