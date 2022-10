Calcio: Inzaghi, 'match con Bayern non conta per il girone ma vogliamo fare gara seria'

Monaco, 31 ott. – (Adnkronos) – "Rispetto a settembre siamo messi meglio, è cresciuta la condizione dei singoli. Domani non conta per il girone, ma sarà una partita in un bellissimo stadio, contro una delle migliori d'Europa. Vogliamo fare una gara seria, organizzata, sapendo che ci saranno delle difficoltà, troviamo una squadra molto molto forte, con una rosa profonda".

Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco, che precede di 5 giorni il derby d'Italia con la Juventus. "Sappiamo che partita abbiamo domenica, qualcosa cambierò ma non troppo. Oggi abbiamo fatto qualcosa sul campo, ma non troppo. Secondo me la squadra sta dando ottime risposte", aggiunge Inzaghi.