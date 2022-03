Calcio: Inzaghi, 'nell'ultimo periodo raccolto meno di quanto meritato'

Milano, 18 mar. – (Adnkronos) – "Senza dubbio in questo periodo c’è la sensazione di avere raccolto meno di quello che si sarebbe meritato ma c’è la voglia giusta. In questi giorni i ragazzi hanno lavorato molto bene, c’è tantissima voglia di tornare in campo e si dovrà farlo con grandissima intelligenza e lucidità".

Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia del match con la Fiorentina. Nell'ultimo mese e mezzo l'Inter in campionato ha raccolto solo 6 punti in 6 partite con una sola vittoria. "Le occasioni però non sono mai mancate -sottolinea il tecnico nerazzurro a Inter Tv-. Sarei più preoccupato da allenatore vedendo che la squadra non crea gioco e occasioni. È normale che dobbiamo essere bravi a indirizzare le partite nel modo giusto, a fare in modo che gli episodi della partita siano dalla nostra parte per cercare di controllare meglio la gara".